«On s'est régalé» : L'ASSE frappe fort avec son dernier renfort

Après cinq défaites consécutives, l'ASSE a décidé de changer d'entraîneur. Laurent Batlles a été démis de ses fonctions avant d'être remplacé par Olivier Dall'Oglio, nommé officiellement mardi. C'est la première fois que l'ancien coach de Montpellier récupère une équipe en cours de saison. Mais cela n'inquiète le journaliste à France Bleu Hérault Bertrand Queneutte.

Alors que l'ASSE traverse une période compliquée avec notamment cinq défaites de suite en Ligue 2, Laurent Batlles a été démis de ses fonctions. Et c'est finalement Olivier Dall'Oglio qui a été choisi pour reprendre les Verts en mains. L'ancien coach de Montpellier s'est engagé jusqu'à la fin de la saison, et le journaliste à France Bleu Hérault Bertrand Queneutte estime que c'est un bon choix.

«J'ai pris énormément de plaisir à parler football avec lui»

« Sur un plan humain, je retiens un coach d'une très grande disponibilité. Certains ont parfois pu se plaindre, mais de mon côté, j'ai toujours accroché. Pendant toute son aventure à Montpellier, j'ai pris énormément de plaisir à parler football avec lui. Et je crois que nous nous sommes tous régalés à l'écouter en conférence de presse », assure-t-il pour Peule-Vert , avant de poursuivre.

«C'est un entraîneur très pédagogue»