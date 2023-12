Le boss du PSG en rêve, son agent relance tout

Axel Cornic

Performant à Bologna depuis la saison dernière, Thiago Motta est en train de s’affirmer comme l’un des entraineurs à suivre. Le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi sont sur le coup, mais les dirigeants bolonais souhaiteraient prolonger son contrat, qui se termine actuellement en juin prochain.

Il y a des entraineurs qui semblent être destinés à diriger une équipe en particulier et c’est le cas de Thiago Motta. Joueur et coach des U19 au PSG, l’ancien milieu de terrain est le grand rêve du président Nasser Al-Khelaïfi et avec ce qu’il montre à Bologna, il pourrait devenir un choix très intéressant.

« Il n'y a rien et il ne parle à personne d'autre qu'à Bologne »

Car son club, qui es normalement abonné à la deuxième partie de tableau, est actuellement 5e de la Serie A et développe un jeu très apprécié par les observateurs. Bologna aimerait le prolonger pour éloigner les prétendants, mais dans l’entourage de Thiago Motta on laisse entendre que la route est encore longue. « Pour le moment je ne peux rien dire et il n'y a rien » a déclaré son agent Dario Canovi, sur TvPlay . « Alessandro (son fils) s'en chargera, mais il n'écoute personne. Il n'y a rien et il ne parle à personne d'autre qu'à Bologne ».

« Il est très heureux à Bologne, il ne pensait pas qu'il se sentirait aussi bien »