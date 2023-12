L’ASSE en pleine galère, il interpelle le vestiaire

La rédaction

Dixième avec seulement 25 points au compteur après 18 journées de Ligue 2, l'ASSE a pris un sacré retard dans l'optique de remonter dans l'élite. Si le club stéphanois a stoppé l'hémorragie contre Bordeaux (0-0), la situation ne prête toujours pas à l'optimisme. Pour Dennis Appiah, lui et ses coéquipiers doivent se ressaisir et refaire de Geoffroy-Guichard une enceinte crainte de tous.

La crise est proche de pointer le bout de son nez à l'ASSE. Alors que le club stéphanois, dixième de Ligue 2 après 18 journées, a fait de la remontée en Ligue 1 sa priorité depuis sa descente en 2022, les résultats sont pour le moment décevant. Si Saint-Etienne a mis un terme à une série de 5 revers de rang en championnat, après son match nul décroché à Bordeaux samedi dernier (0-0), la situation reste alarmante et le club doit rapidement réagir avant d'affronter Bastia ce mardi.

« Il faut vite se remettre à gagner à Geoffroy-Guichard »

« On va s’en servir pour la suite, nous étions sur une série complètement négative, ça n’a pas été si simple sur ce match mais prendre un point à Bordeaux c’est une bonne chose je pense. Par contre, à la maison on a laissé trop de points en route. Il faut vite se remettre à gagner à Geoffroy-Guichard, que le stade devienne notre forteresse et qu’on prenne enfin des points chez nous (...) À domicile contre Bastia, on va essayer d’être plus haut et plus conquérants » , a prévenu le défenseur Dennis Appiah en conférence de presse ce lundi.

« Il faut forcément gagner demain »