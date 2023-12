Mercato : Il fait une grande annonce pour l’avenir de Cristiano Ronaldo

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu'il a rejoint l'Arabie Saoudite il y a un an, Cristiano Ronaldo confirme qu'il n'est pas encore à la retraite puisqu'il enchaîne les buts avec Al-Nassr. Un rendement et une longévité qui impressionnent clairement Denis Balbir qui ne manque pas de s'enthousiasmer pour le quintuple Ballon d'Or qui est encore loin d'avoir terminé sa carrière.

Voilà désormais un an que Cristiano Ronaldo a décidé de quitter l'Europe afin de rejoindre l'Arabie Saoudite et plus précisément Al-Nassr. Un choix qui a été perçu comme un premier pas vers la retraite, mais le Portugais ne cesse de confirmer qu'il est encore loin de raccrocher les crampons, y compris en sélection. Ce qui impressionne Denis Balbir.

Mercato : Un projet XXL prend forme avec Neymar et Cristiano Ronaldo https://t.co/J8Jn0jRDLw pic.twitter.com/W32gNHbZhg — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

«Il est inépuisable, dans sa tête, dans son corps»

« Entre son parcours loin des yeux à Al-Nassr et ses qualifications de l’Euro 2024 avec le Portugal, Cristiano Ronaldo brille toujours. Plus de 50 buts inscrits en 2023 à presque 39 ans… Cela montre à quel point ce joueur est grandiose. Il est inépuisable, dans sa tête, dans son corps », écrit le journaliste dans sa chronique pour BUT Football Club , avant d'en rajouter une couche.

«Cristiano Ronaldo ira au bout du bout»