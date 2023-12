Mercato - PSG : Un nouvel échec confirmé par la presse italienne ?

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain a réalisé un grand mercato estival, avec les départs de Lionel Messi et de Neymar qui ont permis à Luis Campos de modifier en profondeur l’effectif. Mais le Portugais a également connu quelques échecs cuisants et si selon nos informations cela a concerné trois pistes précises, en Italie on assure qu’il y en a eu un quatrième.

Après un premier mercato raté de son propre aveu, Luis Campos s’est lâché cet été, bouclant notamment l’arrivée de plusieurs stars internationales au PSG. Cela a été le cas avec Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez ou encore Manuel Ugarte.

Silva, Osimhen, Thuram...

Mais le bilan aurait pu être meilleur, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le PSG est passé à côté de trois coups. Le premier est Bernardo Silva de Manchester City, le second Victor Osimhen et le troisième est Marcus Thuram. Ce dernier était libre de tout contrat, mais il a finalement décidé de rejoindre l’Inter.

Et Scalvini ?