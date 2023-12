Mercato - Real Madrid : Ce flop du PSG va signer en janvier ?

Amadou Diawara

Devenu indésirable au PSG, Mauro Icardi a été vendu à Galatasaray lors du dernier mercato estival. Et alors que le buteur argentin flambe en Turquie, le Real Madrid devrait boucler son transfert au mois de janvier. D'ailleurs, le club merengue prévoirait d'offrir un contrat d'environ 8M€ annuels, plus bonus, à Mauro Icardi.

Prêté à Galatasaray la saison dernière, Mauro Icardi (30 ans) ne figurait toujours pas dans les plans du PSG en 2023-2024. Par conséquent, le club de la capitale l'a replacé sur le marché. Ce qui a profité à Galatasaray.

Icardi va signer au Real Madrid en janvier

Comblée avec Mauro Icardi, la direction de Galatasaray a décidé de boucler son transfert définitif lors du dernier mercato estival. En effet, le club turc a convaincu le PSG de lui céder le buteur argentin grâce à une offre d'environ 10M€. Toutefois, Mauro Icardi ne devrait plus faire long feu à Galatasaray, et ce, malgré son engagement jusqu'au 30 juin 2026.

Un contrat de 8M€ attend Icardi à Madrid