Mercato - PSG : Son transfert plombé par Zaïre-Emery ?

Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Monaco, Youssouf Fofana serait dans le collimateur du PSG, de la Juventus, de Manchester United et du FC Barcelone. Toutefois, le milieu de terrain de 24 ans ne voudrait pas changer de club au mois de janvier. Menacé par Warren Zaïre-Emery en équipe de France, Youssouf Fofana refuserait de prendre le risque de gâcher sa chance de disputer l'Euro 2024.

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco, Youssouf Fofana aurait alarmé le PSG. En effet, le club de la capitale verrait d'un bon œil l'idée de boucler la signature de l'international français, et ce, pour renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, Luis Campos aurait déjà envoyé des émissaires au stade Louis II pour observer les performances de Youssouf Fofana cette saison. Mais le conseiller football du PSG ne serait pas le seul à avoir bougé ses pions sur ce dossier.

Fofana préfère rester à l'AS Monaco à cause de Zaïre-Emery

Selon les informations de Nice-Matin , le PSG, la Juventus et Manchester United auraient envoyé des recruteurs à Monaco pour qu'ils regardent Youssouf Fofana jouer en 2023-2024. Et si Mundo Deportivo avance que le FC Barcelone s'intéresse également au milieu de terrain de 24 ans, il n'aurait pas encore bougé ses pions sur ce dossier. A en croire le média français, le club catalan n'aurait pas encore lancé les contacts avec Youssouf Fofana et son clan. Mais quelle est la position du joueur ?

Fofana ne veut pas prendre de risque avant l'Euro 2024