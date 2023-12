Mercato - PSG : Ça bouge pour ce joueur de Deschamps

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'AS Monaco, Youssouf Fofana susciterait l'intérêt du PSG et d'autres clubs européens. En effet, le club parisien, la Juventus et Manchester United auraient envoyé des émissaires au stade Louis II pour qu'ils suivent de près les performances de l'international français. De plus, le FC Barcelone s'intéresserait également à Youssouf Fofana.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec l'AS Monaco, Youssouf Fofana pourrait ne plus faire long feu au Louis II. En effet, l'international français serait suivi de près par plusieurs écuries européennes, et notamment le PSG.

Le PSG a envoyé des émissaires à Monaco pour Fofana

Selon les informations de Nice-Matin , le PSG, la Juventus et Manchester United auraient envoyé des émissaires au stade Louis II pour suivre les performances de Youssouf Fofana avec l'AS Monaco cette saison. De surcroit, le FC Barcelone serait également à l'affût pour recruter le milieu de terrain de 24 ans.

Le PSG n'est pas seul pour Youssouf Fofana