Mercato - FC Nantes : L'entraîneur annonce déjà des renforts ?

Avant de défier l'OL, Jocelyn Gourvennec s'est présenté en conférence de presse. L'occasion pour le nouvel entraîneur du FC Nantes d'évoquer l'actualité de son club, notamment le prochain mercato hivernal. Le technicien s'active pour tenter de renforcer son groupe, alors que plusieurs joueurs devraient se rendre en Côte d'Ivoire pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations.

Jocelyn Gourvennec n'a pas hésité à interpeller ses dirigeants devant les journalistes. Le coach du FC Nantes espère voir débarquer plusieurs renforts en janvier prochain en raison de la Coupe d'Afrique des Nations.

Gourvennec réclame des renforts

« On aura pas mal d’absents pendant la CAN et on ne sait pas combien de temps ils vont partir. On va réfléchir au niveau du mercato, on a déjà commencé à voir quelques profils nouveaux pour nous aider à ce moment-là mais aussi sur la deuxième partie de saison » a confié Gourvennec dans des propos rapportés par But Football Club.

« On y réfléchit et on y travaille »