Mercato - FC Nantes : Le vestiaire valide le nouveau renfort

Arrivé au FC Nantes pour pallier l'éviction de Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec a dirigé deux matchs, pour une victoire et une défaite. L'arrivée de l'ancien tacticien de Guingamp et du LOSC semble bel et bien avoir insufflé un nouveau souffle aux Canaris. Présent en conférence de presse avant de défier Brest dimanche, Alban Lafont s'est montré dithyrambique envers son nouvel entraîneur.

Débarqué à Nantes à la suite du licenciement de Pierre Aristouy, Jocelyn Gourvennec semble déjà avoir redonné de l'allant aux Canaris . Pour son premier match dirigé avec la casquette d'entraîneur vissée sur le crane, l'ancien technicien de Guingamp a rapidement fait sensation en infligeant à Nice son premier revers de la saison (1-0). Bien qu'il aient été battus par le PSG (2-1) lors de leur deuxième match sous la houlette de Gourvennec, les Nantais ont néanmoins montré des choses intéressantes.

« C'est un coach qui a ses certitudes, qui sait ce qu'il veut »

Présent en conférence de presse avant de recevoir Brest ce dimanche (13h), le capitaine nantais, Alban Lafont, n'a pas tari d'éloges son nouveau chef de file. « Plusieurs choses ont changé avec l'arrivée de Jocelyn Gourvennec. C'est un coach qui a ses certitudes, qui sait ce qu'il veut. On est passés en 4-3-3. Il a fallu faire des adaptations mais ça se passe bien. Tout le monde adhère. Il faut ça que ça se passe bien. Il y a du positif au niveau des résultats, avec une victoire et une défaite contre les deux premiers » .

« C'est mieux pour moi car on se sent important, concerné »