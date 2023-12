«Comme le PSG», Riolo balance sur le mercato de l’OM

Hugo Chirossel

L’été dernier, l’OM a une nouvelle fois été très actif sur le marché des transferts, renouvelant une grande partie de son effectif. Mais plusieurs recrues peinent à convaincre depuis qu’ils sont arrivés à Marseille, à l’image d'Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye. Pour Daniel Riolo, les dirigeants marseillais ont raté leur mercato, comme a pu le faire le PSG en s’attachant les services de Randal Kolo Muani.

Si l’OM a un peu redressé la barre dernièrement, malgré sa défaite jeudi soir sur la pelouse de Brighton en Ligue Europa (1-0), le rendement de plusieurs joueurs arrivés l’été dernier est encore jugé insuffisant. C’est notamment le cas en ce qui concerne Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, pour qui le club marseillais a dépensé près de 35M€ lors du mercato estival.

Riolo tacle Sarr et Ndiaye

« Tu fais tes courses avec ton panier, tu prends du Championship et quand t'arrives à la caisse tu penses que t'as des bon produits ? T'es pas allé dans une épicerie de luxe là, t'as pris dans un rayon en fond de boutique. Techniquement, t'as vu le niveau ? Sarr on le connaissait, techniquement, il ne va pas apprendre à jouer au ballon à 28 ans. On l'a vu à Rennes à l'époque, ç'a toujours été un tout droit. Tu le voyais que ce n'était pas un bon joueur », a déclaré Daniel Riolo à propos d’Ismaïla Sarr et d’Iliman Ndiaye, dans l’ After Foot sur RMC .

«T'as dépensé de l'argent, c'est raté, comme le PSG avec Kolo Muani»