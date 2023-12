Mercato - PSG : Un gros transfert se prépare en Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Aligné face au PSG (1-1) dimanche, Leny Yoro a encore eu l’occasion de s’illustrer sous le maillot du LOSC, lui qui suscite les convoitises de plusieurs cadors européens, dont le club de la capitale. D’ailleurs, les dirigeants parisiens seraient déterminés à recruter le défenseur de 18 ans, qui a également la cote en Premier League.

Alors que le PSG pourrait miser sur un renfort défensif durant le mercato hivernal, le nom de Leny Yoro revient avec insistance. Il faut dire que le Français de 18 ans épate sous le maillot du LOSC, ce qui n’a pas échappé à plusieurs cadors européens à l’instar de Liverpool, Manchester United et City comme vous l’a révélé le10sport.com. Le PSG serait également sur les rangs, ce que confirme Romain Molina.



« Ils sont sur Leny Yoro et veulent le recruter »

« C’est vrai qu’il y a des négociations avec Leny Yoro , a lâché le journaliste sur YouTube. Le club était déjà sur lui, et récemment il a changé d’agent, pour un certain Jorge Mendes. Mais le club était déjà là avant, ils n’ont pas attendu Mendes pour être dessus. Ils sont sur le joueur et veulent le recruter. » Le LOSC réclamerait au moins 50M€ pour sa pépite.

Un autre défenseur cité au PSG

Le PSG va-t-il accélérer pour Leny Yoro sur le mercato hivernal ? En attendant, c’est un autre défenseur qui semble prendre le chemin du Parc des Princes. Lucas Beraldo, jeune joueur brésilien de 20 ans évoluant à São Paulo, est en effet annoncé sur les tablettes de Luis Campos.