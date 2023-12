Mercato - OM : Voilà ce qu’il manque à Gattuso !

Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso s’entêtait avec un système à quatre défenseurs avant de changer en alignant trois centraux dernièrement. Résultat, l’OM va mieux et enchaîne les victoires. Cependant, c’est toujours trop juste aux yeux de Christophe Dugarry. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille demande des renforts afin de mettre l’entraîneur italien dans les meilleures dispositions possibles pour l’autre moitié de saison.

Christophe Dugarry a évolué à l’OM entre 1998 et 2000, soit les années où il a été sacré champion du monde et d’Europe avec l’équipe de France. Ayant passé la majorité de sa carrière en Ligue 1, l’attaquant formé à Bordeaux connaît bien l’élite du football français. Et d’après ses observations, lui qui s’est reconverti en consultant après sa carrière de joueur, l’OM est encore un peu trop tendres dans certains secteurs de jeu bien que l’équipe entraînée par Gattuso soit dans une dynamique positive avec quatre victoires lors des quatre dernières sorties du club phocéen en Ligue 1.

«L’entraîneur a mis un peu d’eau dans son vin»

« Quand tu es l'OM, tu as toujours de l’ambition dans un coin de ta tête. On sent que le moral est retrouvé, les sourires sont revenus. L’entraîneur a mis un peu d’eau dans son vin au niveau de l’organisation, qui s’imposait à lui et qui à mon avis convient beaucoup mieux notamment à ses défenseurs. Après rien n’est fait. Les points perdus, c’est rare d’arriver à les rattraper. Ils ont pris du retard, ils ne sont plus très loin. il va y avoir des matchs compliqués qui vont arriver. Je trouve qu’en termes de jeu il y a encore beaucoup beaucoup d’erreurs et beaucoup de fautes. Marseille a mangé son pain noir en ce début de saison avec des matchs où ils étaient peu réussite, ils le sont un petit peu plus sur ces dernières victoires. Il faut trouver un juste équilibre » . a confié Christophe Dugarry dans un premier temps sur les ondes de RMC pour Rothen s’enflamme lundi soir.

Mercato - OM : C’est confirmé, un nouveau renfort arrive https://t.co/fHI0GbhgoS pic.twitter.com/aOULOo5EvI — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

«Marseille a des bons joueurs mais qui sont encore un peu tendres pour l’OM»