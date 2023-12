Mercato - PSG : Surprise, il a changé d'avis pour son transfert

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de l'AS Monaco, Youssouf Fofana susciterait l'intérêt du PSG et d'autres clubs européens. S'il était prêt à quitter le club du Rocher l'été dernier, l'international français ne serait plus du tout disposé à faire ses valises. En effet, Youssouf Fofana compterait finir la saison à l'AS Monaco.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Youssouf Fofana aurait pu quitter l'AS Monaco lors du dernier mercato estival. En effet, comme indiqué par Nice-Matin , le milieu de terrain de 24 ans rêvait de se lancer un nouveau défi, de jouer en Premier League et de disputer la Ligue des Champions.

Youssouf Fofana voulait quitter l'AS Monaco l'été dernier

Toutefois, Youssouf Fofana est finalement resté à l'AS Monaco l'été dernier. D'après Nice-Matin , le transfert de l'international français aurait capoté pour deux raisons. D'une part, Youssouf Fofana n'a pas reçu d'offres alléchantes à son gout, West Ham et Nottingham Forest étant les seuls clubs à s'être positionnés. D'autre part, Manchester United et l'Inter Milan ont pensé à recruter l'international français, mais ils n'ont pas su satisfaire la demande de l'AS Monaco, qui souhaitait exclusivement boucler un transfert sec.

Suivi par le PSG, Fofana ne veut plus partir

Passé tout près de quitter l'AS Monaco l'été dernier, Youssouf Fofana aurait pu prendre le large au mois de janvier. D'autant que le PSG serait sur ses traces. Toutefois, le protégé de Didier Deschamps en équipe de France se verrait plutôt finir la saison avec le club du Rocher, n'étant pas obsédé par l'idée de partir cet hiver.