Mercato - PSG : Le Qatar fixe ses conditions pour la prolongation de Mbappé

En 2021, le Qatar avait érigé la prolongation de Kylian Mbappé au rang des grandes priorités, mais les mêmes efforts ne seront pas faits pour le nouveau contrat de l’international français. Selon le journaliste Romain Molina, aucune démarche n’aurait d’ailleurs été lancée alors que le principal intéressé sera libre de discuter avec le club de son choix dans quelques jours.

Refusant de prolonger son contrat durant l’été, Kylian Mbappé est aujourd’hui en position de force pour son avenir. En 2021, le PSG avait frappé fort en réussissant à convaincre sa star de renouveler son bail arrivant à terme, et ce malgré la pression exercée par le Real Madrid. Kylian Mbappé avait alors signé un contrat XXL, avec un salaire annuel brut avoisinant 70M€ et diverses primes, dont une de 180M€ pour sa signature. Des efforts colossaux que ne seraient plus disposés à faire le Qatar.

PSG : Une révélation tombe sur Mbappé ! https://t.co/IosWSYP55Y pic.twitter.com/1TiJc7oArf — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

« On est très clair au Qatar, on ne fera pas les mêmes folies »

En effet, le PSG n’aurait pas l’intention de se lâcher sans compter pour retenir Kylian Mbappé, décision prise au sommet du club. « On est très clair au Qatar, on ne fera pas les mêmes folies qu’avant pour une prolongation de contrat , affirme Romain Molina dans une vidéo publiée sur YouTube. C’est l’attente, il n’y a pas de précipitation des deux côtés. Il n’y a pas énormément de prétendants ».

Le Real Madrid toujours positionné ?

Engagé jusqu’à la fin de la saison, Kylian Mbappé sera autorisé à discuter avec le club de son choix à partir du 1er janvier 2024 en vue de l’exercice suivant. Le Real Madrid apparaît encore comme le favori en cas de départ du capitaine de l’équipe de France, qui fêtera ses 25 ans mercredi. Ce dernier privilégierait quant à lui le projet sportif pour la signature de son prochain bail, à Paris ou ailleurs…