OM : Un joueur vit un calvaire, il propose une solution à Gattuso

Son arrivée avait fait grand bruit lors du dernier mercato. Originaire de Marseille, Iliman Ndiaye avait ému le peuple phocéen en annonçant son retour et sa signature à l'OM. Depuis ? Pas grand chose. L'international sénégalais déçoit, mais semble avoir retrouvé un semblant de forme face à Clermont. L'un de ses coachs veut croire à un retour en grâce.

De retour à Marseille, Iliman Ndiaye espérait certainement meilleurs débuts sous le maillot de l'OM. L'ancien joueur de Sheffield peine à se distinguer en ce début de saison, même si le 3-5-2 de Gennaro Gattuso semble lui redonner un second souffle. Positionné dimanche dernier en pointe, aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, Ndiaye a retrouvé sa vista le temps d'une mi-temps avant de laisser sa place. Entraîneur adjoint de la sélection sénégalaise, Régis Bogaert réclame de la patience.

Ndiaye reçoit un soutien de taille

« Iliman n’arrive pas encore à se libérer. C’est un très jeune joueur qui construit petit à petit sa maturité. Et là, en l’espace de six mois, tout lui tombe sur la tête. Il arrive d’un football très direct, complètement différent de celui pratiqué en France. A Sheffield, il jouissait d’une totale liberté sur le terrain. Il pouvait faire ce qu’il voulait. Là, il doit se faire une place dans un collectif qui a mis du temps à se structurer et supporter une pression infiniment supérieure. Il doit aussi gérer l’impact émotionnel de sa signature à l’OM » a confié le technicien.

« C’est avant tout un joueur d’axe »