L'OM est fixé, Papin envoie un message fort

Arnaud De Kanel

Défait en toute fin de rencontre face à Brighton, l'OM a laissé filer la première place de son groupe en Europa League et devra donc passer par les barrages pour poursuivre son épopée européenne. Ce lundi, le tirage au sort s'est tenu en Suisse, à Nyon, et les Phocéens ont hérité du Shaktior Donetsk. Jean-Pierre Papin estime que l'OM se doit de se qualifier.

L'OM est fixé ! Deuxième de son groupe, le club phocéen connait comme le Stade Rennais, Toulouse et le RC Lens, son adversaire pour les barrages de la Ligue Europa. Ce sera les Ukrainiens du Shaktior Donetsk pour les joueurs de Gennaro Gattuso. De part son histoire et pour le bien du coefficient UEFA de la France, Jean-Pierre Papin estime que l'OM n'a pas d'autres choix que de l'emporter.

«On s'attend quand même à deux matchs difficiles»

« Il y avait d'autres affiches plus difficiles. Mais le Shakhtar est habitué à jouer les Coupes d'Europe. On s'attend quand même à deux matchs difficiles. Il y aura encore du temps avant le match aller. On est sorti d'un groupe difficile, on a autant de chances de passer qu'eux. Il ne faut pas désespérer. On a un bon groupe, un bon coach, on est revenu à 4 points de notre objectif, il y a plein de choses positives », a déclaré l'ancien attaquant de l'OM au micro de RMC Sport , avant d'ajouter.

«On se devra d'être bon car on est l'OM et ne serait-ce que pour l'indice l'UEFA»