OM : Après son coup de gueule, Gattuso lâche un gros message

Il y a moins d’un mois, Gennaro Gattuso fustigeait ses joueurs après une prestation insuffisante à Strasbourg (1-1). Depuis, l’OM s’est relancé en Ligue 1, avec une nouvelle victoire ce dimanche contre Clermont (2-1), ce qui n’étonne pas le technicien italien, expliquant que ses joueurs étaient restés positifs malgré les difficultés rencontrées.

L’OM poursuit sa série en Ligue 1. Trois jours après sa défaite à Brighton (0-1), le club phocéen s’est bien repris au Vélodrome en l’emportant contre Clermont (2-1), de quoi lui permettre de se relancer au classement, à quatre points de l’AS Monaco, à la dernière marche du podium avant le match de clôture de cette 16e journée entre le LOSC et le PSG. En conférence de presse, Gennaro Gattuso a notamment été interrogé sur la remontée de son équipe depuis son coup de gueule à l’issue du match contre Strasbourg.

Gattuso avait haussé le ton après Strasbourg

Alors que l’OM avait été tenu en échec par Strasbourg (1-1) le 25 novembre dernier, le technicien italien n’avait pas mâché ses mots après la rencontre. « Je ne comprends pas comment on peut jouer ainsi. Je suis très fâché de la seconde mi-temps, c'est un désastre , lâchait Gattuso. Je prends mes responsabilités mais je ne comprends pas comment on a joué comme ça. Porter le maillot de cette équipe est une responsabilité très importante. J'aurais préféré perdre 4-0 et jouer. L'équipe a été nulle. » Malgré cette piètre prestation, qui était venue confirmer le début de saison compliqué de l’OM, les joueurs n’ont jamais baissé les bras comme l’a expliqué dimanche Gattuso.

« Les joueurs y ont toujours cru. Ils croient en ce qu'on fait »