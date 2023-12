OM - Gattuso : Il pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso a réalisé les pires débuts d'un entraineur de l'OM au 21ème siècle. Heureusement, tout va mieux depuis quelques matchs et son équipe se retrouve aux porters du podium. Une juste récompense pour lui selon Jérôme Alonzo qui a pris sa défense ce dimanche dans les colonnes de La Provence. Il veut qu'on en finisse de le réduire à un simple meneur d'hommes.

Tout n'a pas été facile pour Gennaro Gattuso depuis qu'il s'est engagé avec l'OM mais le manager italien n'a rien lâché et il affirme sa prise de pouvoir sur le banc olympien et il montre qu'il n'est pas simplement un meneur d'hommes qui donne de la voix depuis sa zone technique.

«C'est à mettre entièrement à son crédit»

« Ça me fait marrer tous ces profs de football qui t'expliquent que passer d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1, voire un 4-4-2, est une prouesse tactique. Là où tu juges la versatilité et les compétences tactiques d'un coach, c'est quand tu arrives à monter une animation et une organisation cohérente avec trois défenseurs centraux et deux pistons, alors que tu jouais jusqu'ici avec une défense à quatre. Le grand changement, la grande difficulté est là. Et Gattuso l'a relevée haut la main, et en 48 heures s'il vous plaît. C'est à mettre entièrement à son crédit, que ce soit Lorient ou Lyon en face », a souligné Jérôme Alonzo pour La Provence , avant de poursuivre

«Il faut arrêter de penser que ce genre de coachs ne sont que des meneurs d'hommes»