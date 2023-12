OM : Gattuso reçoit un message fort du vestiaire

Hugo Chirossel

Ce dimanche, l’OM a poursuivi sa belle série de victoires en championnat en s’imposant lors de la réception de Clermont. Après la rencontre, Samuel Gigot a pointé du doigt les difficultés de son équipe en seconde période, ce qui devient une fâcheuse habitude. Le capitaine marseillais s’est tout de même dit satisfait du résultat et de l’état d’esprit des joueurs de Gennaro Gattuso, tout en évoquant son statut en interne.

Après sa défaite sur la pelouse de Brighton jeudi en Ligue Europa (1-0), l’OM a répondu ce dimanche en s’imposant à domicile face à Clermont (2-1). La quatrième victoire d’affilée en Ligue 1 pour les Olympiens, même si tout n’a pas été parfait lors de cette rencontre. « C’est vrai que ça a été une deuxième mi-temps assez compliquée », a admis Samuel Gigot au micro de Prime Vidéo .

Gigot valide le changement de système de Gattuso

Le changement de système opéré par Gennaro Gattuso depuis la victoire contre l’OL (3-0) semble en tout cas porter ses fruits à l’OM. « C’est vrai que ce changement de système nous a fait du bien. Après, je pense que c’est surtout le match face à Lyon, où on a mis pas mal d’intensité, ça nous a libérés. On voit aussi qu’on arrive à marquer plus de buts. Avec la confiance ça y joue. Je pense que c’est surtout en terme d’intensité, on a élevé le curseur, on arrive à bien presser les équipes, mettre pas mal d'engagement. Pour les équipes adverses c’est compliqué de jouer contre nous », a ajouté Samuel Gigot, précisant par ailleurs que son entraîneur pouvait compter sur lui et les autres leaders du groupe.

« C’est un groupe de leaders, on a un bon vestiaire avec des garçons qui sont travailleurs, demandeurs »