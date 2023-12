OM : Révolution de Gattuso, le vestiaire valide

Hugo Chirossel

Battu sur la pelouse de Brighton jeudi soir en Ligue Europa, l’OM a réagi ce dimanche en s’imposant lors de la réception de Clermont. C’est la quatrième victoire consécutive des Olympiens en championnat, notamment depuis le passage à une défense à trois. Un changement de système opéré par Gennaro Gattuso et validé par Samuel Gigot.

L’OM reste imprenable à domicile. Pour son dernier match au Stade Vélodrome de l’année 2023, les Olympiens ont obtenu leur quatrième victoire consécutive en Ligue 1 lors de la réception de Clermont (2-1). L’OM est toujours invaincu dans son stade depuis le début de la saison.

Mercato - OM : Retournement de situation pour ce transfert ? https://t.co/bucFkv08wZ pic.twitter.com/lKdt7nuTki — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

Un changement de système salvateur

Une série de victoires entamée face au Stade Rennais (2-0), mais c’est surtout depuis le changement de système opéré contre l’OL (3-0) que l’OM va mieux. Gennaro Gattuso a décidé de passer en 3-5-2 et cela semble faire l’unanimité auprès de ses joueurs.

«Ce changement de système nous a fait du bien»