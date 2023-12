OM : Mea culpa de Gattuso ? Riolo exulte

Thomas Bourseau

Gennaro Gattuso n’est pas un adepte de la défense à trois axiaux. Néanmoins, l’OM a remporté ses trois derniers matchs de Ligue 1 dans ce système de jeu. Daniel Riolo tire son chapeau à l’entraîneur italien d’avoir mis son ego de côté pour tirer le meilleur de son équipe.

Gennaro Gattuso a été nommé entraîneur de l’OM fin septembre et ne cachait pas son attirance pour un système de jeu classique en 4-2-3-1 lorsque l’Olympique de Marseille version Marcelino évoluait dans un 4-4-2 en début de saison.

«Il ne voulait pas admettre que c’était bien de jouer comme ça»

Mis à part le revers de l’OM à Brighton jeudi dernier en Ligue Europa (1-0) au cours duquel Gennaro Gattuso avait aligné une défense classique à quatre joueurs, l’Olympique de Marseille a disputé ses trois dernières rencontres en Ligue 1 avec une défense à trois axiaux. Et trois succès sont à noter dont la victoire lors de la réception de Clermont dimanche (2-1). De quoi permettre à Daniel Riolo de faire un constat clair sur les forces tactiques de l’OM. « C’est fou quand même ces entraîneurs. Il ne voulait pas admettre que c’était bien de jouer comme ça (ndlr à 3 défenseurs axiaux). Finalement, il a fait preuve d’intelligence, il a mis son orgueil de côté en disant : c’est comme ça ».

Mercato - OM : Un ancien de l’équipe de France proche de signer ? https://t.co/tWLvxK1bXC pic.twitter.com/Bm3ceQcmkA — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Gattuso n’arrêtait pas de faire des sous-entendus»