OM : À Marseille, il a mis tout le monde dans sa poche !

Thomas Bourseau

Jean-Pierre Papin est un simple ambassadeur de l’OM depuis l’arrivée de Mehdi Benatia à la tête de la section sportive. Mais la légende du club a bien souligné, de par sa présence à Marseille ces derniers temps, les signaux positifs autour de Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso a déposé ses valises à l’OM le 30 septembre dernier, une semaine après la démission de Marcelino. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est sur une belle série de résultats en Ligue 1 bien qu’une défaite à Brighton en Ligue Europa soit venue gâcher ladite série jeudi dernier (1-0).

«On a un bon groupe, un bon coach»

Ambassadeur de l’OM, Jean-Pierre Papin était présent au tirage au sort des 1/16èmes de finale Ligue Europa pour le club phocéen. « Il y avait d'autres affiches plus difficiles. Mais le Shakhtar est habitué à jouer les Coupes d'Europe. On s'attend quand même à deux matchs difficiles. Il y aura encore du temps avant le match aller. On est sorti d'un groupe difficile, on a autant de chances de passer qu'eux. Il ne faut pas désespérer. On a un bon groupe, un bon coach, on est revenu à 4 points de notre objectif, il y a plein de choses positives ».

Mercato - OM : Un joueur lâche sa réponse pour son transfert https://t.co/yZsWtO6UdJ pic.twitter.com/vzyFfPTijc — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

«Gattuso a une philosophie qui plaît aux joueurs, il a rétabli la situation»