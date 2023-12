Mercato - PSG : Un joueur de Deschamps lâche sa réponse pour son transfert

Thibault Morlain

Plus que quelques jours avant l’ouverture du marché des transferts. Et durant le mois de janvier, le PSG devrait ajouter des nouvelles têtes à son effectif. Le groupe de Luis Enrique pourrait évoluer et on parle notamment d’une arrivée d’un milieu de terrain. Alors que le nom de Youssouf Fofana circule, le joueur de l’AS Monaco aurait visiblement d’autres plans.

Du côté du PSG, les nombreuses blessures au milieu de terrain ont mis en exergue le besoin de se renforcer dans ce secteur de jeu en janvier. Durant le prochain mercato, on pourrait donc assister à l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain à Paris. Reste à savoir vers qui se tournera le PSG pour répondre à ce besoin…



Une fin de saison à Monaco ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, le nom de Youssouf Fofana est notamment associé au PSG. Aujourd’hui à l’AS Monaco, l’international français plairait au club de la capitale et selon les informations de Nice Matin , des émissaires du PSG seraient venus le voir jouer cette saison. Direction donc Paris pour Fofana ? Pas sûr. Selon le quotidien régional, le joueur de Monaco ne ferait pas d’un départ cet hiver une priorité, se voyant terminer la saison en Principauté.

Le PSG n’est pas seul pour Fofana

Le PSG pourrait donc devoir patienter un peu pour espérer recruter Youssouf Fofana, sous contrat jusqu’en 2025 avec l’AS Monaco. De plus, la concurrence est au rendez-vous. La Juventus et Manchester United seraient également venus voir jouer le joueur de Didier Deschamps en sélection. En parallèle, les contacts entre le FC Barcelone et Fofana ont été démentis.