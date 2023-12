PSG : Surprise, Mbappé fait mieux que Messi

Amadou Diawara

Ce mercredi, Kylian Mbappé fête ses 25 ans. Si Lionel Messi avait déjà trois Ballon d'Or à cet âge-là, le numéro 7 du PSG a de meilleures statistiques que lui. En effet, Kylian Mbappé a inscrit 304 buts et délivré 146 passes décisives depuis le début de sa carrière, contre 279 réalisations et 136 offrandes pour Leo Messi lorsqu'il avait soufflé ses 25 bougies.

Né le 20 décembre 1998, Kylian Mbappé fête son anniversaire ce mercredi. En effet, le numéro 7 du PSG peut souffler ses 25 bougies. Impitoyable devant les buts adverses depuis le début de sa carrière, Kylian Mbappé a des statistiques impressionnantes, qui dépassent même celles de Lionel Messi.

Messi avait trois Ballons d'Or à 25 ans

D'après RMC Sport , Kylian Mbappé a inscrit 304 buts et délivré 146 passes décisives depuis le début de sa carrière, et ce, en 416 matchs joués (31 557 minutes). De son côté, Lionel Messi avait marqué à 279 reprises et fait 136 offrandes le jour de ses 25 ans (24 juin 2012), et ce, en 399 matchs joués (31 108 minutes au total).

Mbappé a des meilleurs stats que Messi à 25 ans