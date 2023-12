PSG : Gros malaise révélé entre Luis Enrique et les joueurs

Amadou Diawara

Chaque semaine, Luis Enrique (53 ans) tente de nouvelles choses au PSG. En effet, le coach parisien a l'habitude de faire évoluer ses joueurs à plusieurs postes différents, et ce, parce qu'il veut qu'ils soient polyvalents. Toutefois, le vestiaire du PSG aurait parfois du mal à comprendre les choix de Luis Enrique.

Depuis le début de la saison, Luis Enrique a multiplié les révolutions au PSG. En effet, le coach espagnol a utilisé plusieurs compositions différentes avec son équipe : du 4-3-3 au 4-2-2, en passant par le 3-4-3 ou encore le 3-3-4. De surcroit, Luis Enrique a fait découvrir de nouveaux postes à un très grand nombre de joueurs de son effectif.

Luis Enrique aime faire évoluer ses joueurs à des nouveaux postes

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique aime tenter des coups avec ses joueurs, les poussant à évoluer à des postes méconnus. Par exemple, Vitinha a été utilisé en tant que relayeur gauche et droit, ailier gauche et droit, et même sentinelle. De la même manière, Kang-In Lee a joué relayeur droit et gauche, ailier droit et gauche ou encore faux 9. De son côté, Carlos Soler a alterné entre les postes de relayeur droit, latéral droit et d'arrière gauche.

Luis Enrique pas toujours compris par ses joueurs ?