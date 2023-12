Mercato - PSG : Il l’annonce, un phénomène a recalé le PSG

La rédaction

Véritable phénomène du football mondial, Endrick est promis à un bel avenir. Alors qu'il figurait sur les tablettes du PSG et de Chelsea notamment, le Brésilien a finalement pris la décision de signer pour le Real Madrid, qu'il rejoindra à l'été 2024. Au cours d'un entretien pour The Athletic, Endrick a expliqué les raisons de son choix.

Il est annoncé pour être le digne successeur de Karim Benzema. Courtisé par les plus grandes écuries du Vieux Continent, Endrick a finalement vu le Real Madrid, qu'il rejoindra à l'été 2024, rafler la mise en déboursant pas moins de 35M€, auxquels pourront s'ajouter 25M€ de bonus selon plusieurs critères.

Jackpot pour le PSG ? Riolo prédit un scénario catastrophe ! https://t.co/QvDEDMZ6MK pic.twitter.com/ltMgs5zjxb — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Chelsea et le PSG lorgnaient Endrick

Parmi les fameux prétendants, on retrouve notamment deux clubs habitués à animer les mercato : Chelsea et le PSG. « À un moment donné, on parlait beaucoup d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé pour le Real Madrid. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un fort intérêt de la part de Chelsea et du Paris Saint-Germain. Bien sûr, ce sont de grandes et importantes équipes » , a confirmé la pépite brésilienne au cours d'un entretien accordé à The Athletic .

«J'ai toujours dit clairement à mon agent que mon rêve était le Real Madrid»