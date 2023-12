Mercato - PSG : Le nouveau crack du Real Madrid interpelle Mbappé

Hugo Chirossel

Tout juste sacré champion du Brésil avec Palmeiras, Endrick se prépare désormais à prendre la direction de l’Europe. L’attaquant de 17 ans intégrera l’effectif du Real Madrid à partir de l’été prochain, lorsqu’il aura atteint la majorité. D’ici-là, Kylian Mbappé, qui n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG, pourrait lui aussi devenir un joueur de la Casa Blanca. Ce qui ne déplairait pas au Brésilien.

Annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens, Endrick a finalement porté son choix sur le Real Madrid. Dans un entretien accordé à The Athletic , le jeune attaquant de 17 ans, qui quittera définitivement Palmerais en juillet prochain, est revenu sur les raisons qui l’ont poussé à rejoindre la Casa Blanca et non Chelsea ou le PSG, également intéressés à l’idée de s’attacher ses services.

«Chaque fois qu'il y a des joueurs de haut niveau dans l'équipe, l'équipe se développera mieux»

Endrick ne jouera donc pas au PSG avec Kylian Mbappé, mais il pourrait le faire au Real Madrid. L’avenir de l’international français est toujours aussi flou, lui qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Justement, le Brésilien a été interrogé sur la perspective d'évoluer avec Kylian Mbappé : « Chaque fois qu'il y a des joueurs de haut niveau dans l'équipe, l'équipe se développera mieux, et par conséquent, elle sera capable de gagner en attitude, n'est-ce pas ? »

«Jouer avec Vinicius Jr, Rodrygo ou Kylian (Mbappé), ce sera quelque chose de très bien»