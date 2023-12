PSG : Clash avec Mbappé ? La réponse claire de Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le match nul obtenu sur la pelouse du Borussia Dortmund, Kylian Mbappé semble particulièrement agacé par les récents évènements au PSG. L'attaquant français n'avait pas manqué d'afficher son mécontentement face au choix de Luis Enrique de conserver le score plutôt que d'aller chercher la victoire. Mais le coach espagnol assure que sa relation avec son attaquant vedette est excellente.

La semaine dernière, lorsque le PSG décidait de jouer la sécurité sur la pelouse du Borussia Dortmund, Kylian Mbappé ne manquait pas d'afficher sa frustration. Une situation qui aurait créé des tensions entre l'attaquant français et son entraîneur. Néanmoins, à l'occasion de son passage en conférence de presse, Luis Enrique a tenu à mettre les choses au clair.

«Comme toujours, une relation parfaite»

« Comme toujours, une relation parfaite. On n'est pas en couple mais surtout parce que c'est lui qui ne veut pas (sourire). Je ne sais pas pourquoi vous continuez à me poser cette question, je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été très proche avec Kylian. Il fait des blagues, rigole toujours. Moi aussi j'aime bien rigolé. On a une très bonne relation avec le reste des joueurs », confie-t-il devant les médias, avant d'enthousiasmer pour son attaquant qui vient de fêter ses 25 ans.

«Mbappé est au sommet du football mondial»