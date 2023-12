PSG : La blague inattendue de Luis Enrique sur le malaise Mbappé

Amadou Diawara

Depuis la fin du match contre Newcastle, Kylian Mbappé a été recentré par Luis Enrique dans l'axe de l'attaque du PSG. Ayant déjà laissé entendre qu'il n'aimait pas évoluer en pointe, le numéro 7 du PSG serait en froid avec son entraineur. Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a préféré ironiser sur le prétendu malaise existant entre Kylian Mbappé et lui.

Avant le départ de Lionel Messi et de Neymar, Kylian Mbappé a dû évoluer en tant qu'avant-centre au PSG. Un poste que le numéro 7 parisien n'apprécie pas du tout. En effet, Kylian Mbappé a laissé clairement entendre qu'il n'était pas épanoui lorsqu'il était placé en pointe, ne voulant pas faire partie du « pivot gang ».

Luis Enrique ironise sur sa relation avec Mbappé

Lors du dernier mercato estival, le PSG a venu Neymar à Al Hilal et laissé filer Lionel Messi à l'Inter Miami. Et alors que deux nouveaux avant-centre ont été recrutés - Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani - Kylian Mbappé a pu retrouver sa position de prédilection : l'aile gauche. Toutefois, Luis Enrique a décidé de recentrer son numéro 7 depuis la fin de la rencontre face à Newcastle le 28 novembre. Ce qui aurait fait naitre un malaise entre les deux hommes d'après L'Equipe .

«On n'est pas en couple, mais...»