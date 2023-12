PSG : Luis Enrique change tout, voilà pourquoi

Pierrick Levallet

Arrivé cet été pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique multiplie les expériences tactiques avec son onze depuis le début de saison. Le technicien espagnol tente très souvent de nouvelles choses avec ses titulaires. Et ces multiples essais seraient le résultat d'une réflexion poussée du côté de l'ancien sélectionneur de l'Espagne.

Successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG, Luis Enrique multiplie les essais tactiques depuis son arrivée. L’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui a un goût particulier pour le turn-over, n’a reconduit le même onze pendant deux matchs consécutifs qu’une seule fois depuis le début de saison (contre Lens, puis face à l’OL).

Les changements tactiques se multiplient au PSG

Luis Enrique a pris l’habitude de changer régulièrement ses titulaires. Si certains sont indiscutables, d’autres font moins l’unanimité aux yeux de l’entraîneur du PSG. Si les joueurs varient beaucoup, le système de jeu change également lui aussi. Luis Enrique ne mise pas tout le temps sur la même tactique pour une raison bien précise.

Luis Enrique a un plan