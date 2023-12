PSG : Luis Enrique annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG à l'issue de la saison dernière pour remplacer Christophe Galtier, Luis Enrique termine sa première partie de saison à Paris et dresse donc un premier bilan de son aventure parisienne. L'Espagnol estime que son équipe progresse bien et se satisfait des résultats du PSG, tout en annonçant que le meilleur est à venir.

Présent en conférence de presse mardi, Luis Enrique en a profité pour faire le bilan de sa première demi-saison au PSG. Visiblement très satisfait des résultats de son équipe, le technicien espagnol assure même que ça va aller beaucoup mieux.

«Je vois que l'équipe s'améliore»

« C'était une pensée réelle de ma part et un espoir qu'au fil des mois on continue à progresser. Je suis totalement convaincu de ça. Si je me trompe, je serais fortement critiqué mais ça m'est égal. J'ai été critiqué toute ma vie. C'est mon rôle. Je vois que l'équipe s'améliore, beaucoup de choses sont très bien faites. Il reste un match cette année, j'aimerais qu'on puisse offrir une victoire à nos supporteurs », lance l'entraîneur du PSG devant les médias avant d'en rajouter une couche.

«Je suis plus que satisfait de ce début de saison»