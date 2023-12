PSG : Nouvelle annonce de taille sur le malaise Mbappé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l'attitude de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre et suscite de nombreuses réactions, Jérôme Rothen a livré quelques informations sur l'état d'esprit de la star du PSG. Et l'ancien milieu offensif du club de la capitale assure que Mbappé n'a aucun problème en interne avec le reste du groupe.

Y a-t-il un malaise Kylian Mbappé au PSG ? Lors des deux derniers matchs disputés par le club de la capitale, face au Borussia Dortmund (1-1) et le LOSC (1-1), le capitaine de l'équipe de France a semblé très agacé envers ses coéquipiers et même Luis Enrique, son entraîneur, affichant donc un raz-le-bol assez inhabituel. Et les spéculations vont donc bon train sur supposé problème en interne avec la star du PSG, qui arrivera en fin de contrat à l'issue de la saison.

Rothen réagit pour Mbappé

Lundi soir, sur les ondes de RMC Sport , Jérôme Rothen a livré son point de vue sur cet épineux cas Mbappé au PSG : « Les critiques sur l’attitude de Mbappé ? Je pense qu’on en fait beaucoup pour pas grand-chose. J’ai l’impression que dès qu’il y a quelque chose qui ne passe pas bien avec Kylian Mbappé, à tous les niveaux, ça en fait des débats à n’en plus finir. On le juge sur sa personnalité, on le juge sur ses performances footballistiques il n’y a pas de soucis. Mais quand ça dépasse le cadre sportif je trouve ça hallucinant. Quand il y a un ancien joueur qui parle de la frustration de Kylian Mbappé, moi ça me fait rire. On a vite oublié les attitudes que l’on pouvait avoir par moment (...) Depuis le début de l’année je dis qu’il ne fait pas un bon début de saison, loin de là. Quand il était à gauche avec le PSG, il faisait aussi des matchs de merde, et c’est la vérité. Le problème c’est qu’aujourd’hui il joue dans l’axe parce que Luis Enrique lui donne cette liberté pour essayer de tirer le maximum de Kylian Mbappé et il n’y arrive pas », indique l'ancien joueur du PSG, qui apporte ensuite quelques informations exclusives sur l'attaquant français.

« Il est très épanoui »