PSG : Coup de tonnerre pour l’avenir du Qatar à Paris ?

Thibault Morlain

Alors que les Qataris détenaient jusqu’à présent 100% du capital du PSG, cela a quelque peu évolué dernièrement. En effet, alors qu’il avait été annoncé que le club de la capitale souhaitait s’ouvrir à d’autres investisseurs, ça a été récemment été officialisé : un accord avec Arctos a été passé. Et si le fonds d’investissement américain remplaçait à terme les Qataris ?

Fonds d’investissement américain, Arctos a fait son entrée au capital du PSG. En effet, cela a été récemment officialisé et les Qataris auraient cédé 12,5% des parts contre un montant de 530M€. « Qatar Sports Investments (QSI) et Arctos Partners (Arctos) ont annoncé aujourd'hui un accord de partenariat et d'investissement stratégique qui verra Arctos acquérir une participation minoritaire dans le capital du Paris Saint-Germain (PSG), le club le plus titré de France et l'une des plus grandes marques multisports au monde », précisait le communiqué du PSG à propos de cet accord.



Mercato - PSG : Il a dit oui à Paris, le boss lâche 25M€ https://t.co/wQtgP2HCD3 pic.twitter.com/rKLiBqp03j — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

« Une option pour devenir majoritaire à terme »

Régulièrement, il est question d’un désengagement du Qatar au PSG. Si cela est souvent démenti, en coulisses, on en parlerait de plus en plus avec l’arrivée d’Arctos. En effet, dans une vidéo Youtube , Romain Molina a évoqué les bruits de couloir sur le fait que le fonds d’investissement américain devienne à terme actionnaire majoritaire au PSG : « Le club a désormais un actionnaire minoritaire, c’est Arctos, un fonds américain, à environ 15%. Beaucoup murmurent qu’il y aurait une option pour devenir majoritaire à terme. La vraie question, c’est est-ce que Arctos a une option pour devenir majoritaire. C’est ce qui se murmure très très fort vu l’insistance aussi des Qataris pour récupérer un club en Angleterre ».

Al-Khelaïfi et le deal avec Arctos