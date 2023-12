PSG : Une fake News est dénoncée sur Zaïre-Emery

Benjamin Labrousse

Ce lundi soir, la famille du quatrième gardien du PSG Alexandre Letellier a été cambriolée et séquestrée avec plusieurs actes de violences à la clé. Alors que dans le même temps, Warren Zaïre-Emery devait se rendre à Aubervilliers ce mardi, ce déplacement a finalement été annulé. Si certains y voyaient une mesure de sécurité de la part du PSG, il n’en est rien. Explication.

Ce mercredi soir, le PSG reçoit le FC Metz au Parc des Princes (21h) pour son dernier match en 2023. Mais le début de semaine de la formation de Luis Enrique a forcément été marquée par l’agression d’Alexandre Letellier ainsi que de sa compagne ce lundi soir. Le gardien de 33 ans a été cambriolé alors qu’il se trouvait en famille à son domicile, tandis que la femme du joueur du PSG aurait reçu plusieurs coups.

Pas de sortie autorisée pour Warren Zaïre-Emery...

Un épisode malheureusement fréquent pour les joueurs du PSG. De manière plus joyeuse, Warren Zaïre-Emery lui, devait se rendre à Aubervilliers ce mardi. Et pour cause, le prodige du PSG était attendu afin d’être honoré, lui qui a fait ses débuts au FCM Aubervilliers. Mais ce bel hommage a finalement été reporté, sous la directive du PSG. Si certains ont pu penser que le club parisien avait pris cette décision par mesure de précaution en raison de l’agression d’Alexandre Letellier la veille, il n’en est rien.

...Pour une raison bien précise