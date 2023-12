Mercato - PSG : Le clan Neymar prêt à plomber le transfert de Mbappé ?

Thibault Morlain

Entré dans sa dernière année de contrat au PSG, Kylian Mbappé pourrait enfin s'en aller à l'issue de la saison et cela pourrait alors lui donner l'opportunité de signer au Real Madrid. Alors que ce transfert de Mbappé est attendu par beaucoup, Daniel Riolo n'a pas manqué d'émettre certains doutes. La raison ? La présence de joueurs brésiliens proches de Neymar au Real Madrid.

Le Real Madrid a tenté à plusieurs reprises de recruter Kylian Mbappé, en vain jusqu'à présent... Mais voilà que tous les feux pourraient enfin passer au vert pour le joueur du PSG, en fin de contrat. Toutefois, rien n'est encore signé entre Mbappé et le Real Madrid et voilà que ce possible transfert éveille quelques interrogations... à cause de Neymar.

« Si je suis le Real, je ne vois pas pourquoi je le prendrai »

Au micro de L'After Foot , Daniel Riolo a évoqué l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour lui, ça pourrait bloquer entre le joueur du PSG et les Brésiliens du Real Madrid, proches de Neymar : « Le PSG pense qu'il va prolonger, lui ne l'a jamais dit donc peut-être qu'il va rester sur sa ligne qui est de s'en aller pourquoi pas au Real Madrid. Mais si je suis le Real, je ne vois pas pourquoi je le prendrai, sachant le recrutement qu'on a fait et qu'on va faire ».

« J'ai un peu de doute que ça fonctionne parfaitement bien »