Le PSG sous haute tension à cause de Luis Enrique ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré les bons résultats d'ensemble du PSG en cette première moitié de saison, la gestion de Luis Enrique fait débat. L'entraîneur espagnol change très régulièrement de schéma tactique, et ses choix seraient incompris par l'ensemble du vestiaire parisien. À tel point que des tensions seraient en train d'apparaitre en interne...

En apparence et sur le papier, tout semble aller plutôt bien pour le PSG. Leader de la Ligue 1 et champion d'automne, le club de la capitale a également validé son ticket pour les 8es de finale de la Ligue des Champions et a même hérité d'un tirage plutôt clément avec la Real Sociedad. De quoi envisager la deuxième partie de saison très sereinement après la trêve hivernal, et pourtant, les choses sont loin d'être aussi évidentes dans les coulisses du PSG à cause des méthodes mises en place par Luis Enrique.

Le mystère Luis Enrique

L'EQUIPE a consacré un dossier à ce sujet mercredi et met l'accent sur les changements de tactique quasi-permanents de l'entraîneur du PSG. Selon le quotidien sportif, les joueurs découvrent parfois leur poste sur le paperboard le jour-même du match, sans avoir été prévenus ni spécifiquement préparés pendant la semaine à cette tactique. C'est la raison pour laquelle ils ne comprennent pas forcément le choix de Luis Enrique, d'autant que ce dernier ne lui apporte aucune justification. L'ambiance serait donc plutôt électrique, mais en apparence, l'ancien entraîneur du FC Barcelone garde la face.

« J’ai toujours fonctionné comme ça »