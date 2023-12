Le vestiaire du PSG a un problème avec Luis Enrique

Pierrick Levallet

Luis Enrique est plutôt un adepte du changement depuis son arrivée au PSG. Le technicien espagnol mise sur plusieurs plans de jeu afin de s'adapter à l'adversaire mais aussi pour que l'entièreté de son groupe se sente concerné. Mais dans le vestiaire parisien, on préférerait plutôt se concentrer sur une tactique fixe.

Recruté pour remplacer Christophe Galtier sur le banc du PSG cet été, Luis Enrique apportait un vent de fraîcheur dans le vestiaire parisien. L’ancien sélectionneur de l’Espagne arrivait notamment avec des idées de jeu et une tactique bien définie. Mais depuis le début de saison, l’entraîneur de 53 ans est plutôt un adepte du turn-over.

Luis Enrique multiplie les expériences au PSG

Luis Enrique n’utilise que très rarement le même onze plus de deux fois. Le coach espagnol veut garder tout le monde concerné et veut que son PSG soit le plus imprévisible possible. De ce fait, il préfère miser sur plusieurs plans et s’adapter à l’adversaire. Mais dans le vestiaire parisien, on commence à en avoir assez des multiples expériences de Luis Enrique.

Le vestiaire commence à en avoir assez