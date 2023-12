Mercato - PSG : Luis Enrique à l’origine d’une catastrophe pour Mbappé ?

Axel Cornic

Tout comme en 2022, le Paris Saint-Germain est en train de mettre tous les arguments de son côté afin de convaincre Kylian Mbappé de signer un nouveau contrat. Mais à seulement quelques mois d’une possible séparation, le capitaine de l’équipe de France ne semble pas proche de poursuivre l’aventure parisienne.

En cette fin d’année, Kylian Mbappé se retrouve à nouveau au centre de tous les débats. Il faut dire que son avenir interroge, mais c’est surtout le spleen qu’il traine sur le terrain depuis quelques temps qui fait parler. Et de plus en plus de sources évoquent un possible problème avec son entraineur, Luis Enrique.

Ça coince avec Kylian Mbappé

La Gazzetta dello Sport parle ce lundi d’une relation pas vraiment idyllique entre Kylian Mbappé et le coach du PSG, dont la vision du football est assez rigide. Le replacement dans l’axe semble notamment être l’un des points qui irriteraient le Français, qui a dû laisser le couloir gauche à Bradley Barcola lors des dernières rencontres.

« On n'est pas en couple, mais c'est surtout parce que c'est lui qui ne veut pas »

Lors de sa conférence de presse, Luis Enrique n’a évidemment pas pu échapper aux questions sur ce sujet. « On a une relation parfaite. On n'est pas en couple, mais c'est surtout parce que c'est lui qui ne veut pas (sourire) » a déclaré le coach du PSG, à la veille du match face au FC Metz. « Je suis très proche de la plupart de mes joueurs. On a toujours été très proches avec Kylian ».

Luis Enrique peut faire capoter sa prolongation