Mercato - PSG : Le Qatar prend une décision radicale pour Mbappé

Dans sa dernière année de contrat, Kylian Mbappé va devoir prendre une décision pour son avenir. Alors que le joueur du PSG pourrait donc partir libre à l’issue de cette saison, il ne faudrait pas exclure une nouvelle prolongation. Le Qatar ne devrait certainement pas laisser partir Mbappé aussi facilement. Pour autant, après avoir fait des folies en 2022 pour conserver le Français, la direction du PSG aurait aujourd’hui une position quelque peu différente.

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Telle est la question que tout le monde se pose et à laquelle on aimerait enfin avoir la réponse. Pour le moment, le Français est au PSG, mais étant dans sa dernière année de contrat, il pourrait donc partir libre en juin prochain. Le voir rester à Paris est toutefois encore possible, mais il faudra convaincre Mbappé de signer un nouveau contrat. En 2022, le Qatar avait mis de sérieux arguments sur la table pour obtenir de Kylian Mbappé, mais cette fois, cela ne devrait pas se passer de la même manière…



Dans sa dernière vidéo Youtube , Romain Molina a apporté de nouveaux éléments à propos d’une prolongation de Kylian Mbappé au PSG. Et visiblement, les folies seraient terminées pour le Qatar : « Depuis le début de saison, contrairement à ce qu’il a pu faire dans le passé, il répond pas vraiment aux attentes. On est très clair au Qatar, on ne refera pas les mêmes folies qu’avant pour une prolongation de contrat. (…) Il n’y a pas de précipitation des deux côtés à ce propos. (…) Le PSG ne fera plus de folie, il prolongera aux conditions voulues par le club ».

