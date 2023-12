Coup de poker de Luis Enrique, un joueur du PSG hallucine

Pierrick Levallet

Adepte du turn-over et des changements tactiques depuis le début de saison, Luis Enrique a une idée derrière la tête au PSG. Le technicien espagnol souhaite que son équipe devienne aussi imprévisible que possible afin de contrer au mieux ses adversaires. Cela laisse naturellement place à quelques surprises, comme avec Danilo Pereira contre Newcastle en novembre dernier.

Depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique a très rarement utilisé un schéma de jeu plus de deux fois. Le technicien espagnol est un adepte du changement et n’hésite pas à tenter quelques expériences dans son onze depuis le début de saison. L’entraîneur du PSG apprécie le turn-over et aurait une idée en tête avec ses essais tactiques.

Mercato - PSG : Surprise, il glisse un nom pour remplacer Luis Enrique https://t.co/rn5M6hlqb7 pic.twitter.com/2HnZvHPeOK — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Luis Enrique enchaîne les surprises au PSG

Luis Enrique voudrait en réalité que tout le monde se sente concerné dans son vestiaire. L’ancien sélectionneur de l’Espagne compte sur tous les joueurs qu’il a à disposition. Il change ainsi régulièrement ses plans de jeu afin que son PSG devienne aussi imprévisible que possible. Et cela laisse place à quelques surprises dans le vestiaire.

Danilo Pereira étonné par sa titularisation à Newcastle