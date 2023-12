Mercato - PSG : Double transfert à 50M€, le très gros coup ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le mercato d'hiver n'ouvrira ses portes que le 1er janvier, le PSG semble déjà avoir bouclé deux transferts. Les cracks brésiliens Gabriel Moscardo (Corinthians) et Lucas Beraldo (Sao Paulo) devraient effectivement s'engager avec le club de la capitale dans les prochains jours. Le montant total des deux opérations devrait avoisiner les 50M€. Mais est-ce un gros coup pour les Parisiens ?

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne recrutera pas de latéral gauche cet hiver. En revanche, des renforts sont quand même attendus durant le mois de janvier, et Luis Campos est déjà au travail en coulisses puisque deux transferts semblent déjà sur le point d'aboutir à savoir ceux des deux jeunes brésiliens Gabriel Moscardo (Corinthians) et Lucas Beraldo (Sao Paulo). Mais est-ce une bonne pioche pour le PSG ?

Moscardo et Beraldo en approche

En effet, les négociations s'accélèrent avec Corinthians et Sao Paulo et seraient même sur le point d'aboutir. Plusieurs médias assurent que les deux joueurs pourraient arriver à Paris avant même le début du mercato d'hiver. Au total, le PSG serait sur le point de débourser 50M€ pour s'attacher les services de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, deux joueurs qui semblent être recrutés pour préparer l'avenir.

Un bon coup pour le PSG ?

Et c'est justement cet aspect qui interroge. Alors que le PSG possède déjà un effectif très jeune, des renforts expérimentés étaient attendus, notamment au milieu de terrain afin de compenser le manque d'expérience de Vitinha, Warren Zaïre-Emery ou encore Manuel Ugarte. Mais c'est bien Gabriel Moscardo, 18 ans, qui va débarquer dans ce secteur de jeu. De son côté, Lucas Beraldo (20 ans) est un peu plus âgé, mais n'a aucune expérience au niveau européen et va débarquer afin de compenser l'absence de Presnel Kimpembe, dont le retour pourrait encore être décalé.



