Mercato - PSG : Il annonce le départ de cette pépite à 25M€

Jean de Teyssière

Le PSG commence déjà à avancer ses pions pour le mercato hivernal à venir. Le club parisien a un œil avisé sur le continent sud-américain, puisque deux pépites brésiliennes pourraient rapidement traverser l'Atlantique. Le premier, Gabriel Moscardo semble plus que jamais se diriger vers le PSG, tout comme le défenseur de Sao Paulo, Lucas Beraldo. C'est en tout cas le président du club de Sao Paulo qui s'attend à son départ.

Après avoir raté les deux pépites brésiliennes, Vitor Roque et Endrick, partant tous les deux pour le FC Barcelone et le Real Madrid, le PSG a décidé de ne plus se laisser distancer et discute déjà avec les clubs brésiliens pour lâcher leur pépite. Et pour le moment, cela semble aller dans le bon sens.

«Si une offre rentable se présente, il n’y a pas d’autre solution»

Estimé à 25M€, Lucas Beraldo, défenseur brésilien évoluant à Sao Paulo, pourrait partir pour le PSG dès cet hiver. Julio Casares, le président de Sao Paulo explique à ESPN que : « Dans le cas de Beraldo, Pablo, Diego, Welington, ils ont tous laissé un héritage, ils ont fait partie des conquêtes de 2021 et de la Coupe du Brésil. Aujourd’hui, pour obtenir un joueur comme celui-là, il faut la volonté du joueur et celle de l’institution. Il faut qu’il s’agisse d’une très bonne offre, sinon nous ne le ferons pas. Si une offre rentable se présente, il n’y a pas d’autre solution. Si nous recevons une bonne offre, une offre écrite et sérieuse, nous en discuterons. »

Messi - PSG : Le jour où tout a basculé pour Mbappé ! https://t.co/MUQbRxHZ35 pic.twitter.com/eTqJLLXma2 — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

«Il n’est pas question de ne pas vendre le joueur»