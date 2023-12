Mercato - PSG : Un coup de poker à 50M€ se prépare

Axel Cornic

Le mercato hivernal débute dans seulement quelques jours et le Paris Saint-Germain semble avoir quasiment bouclé ses deux premiers coups. Il s’agirait de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo, respectivement milieu des Corinthians et défenseur central de Sao Paulo, qui viendraient régler deux chantiers qui ont posé problème à Luis Enrique ces derniers mois.

Luis Campos n’a pas chômé cet été, mais tout n’a pas vraiment été parfait. Nous vous avons révélé sur le10sport.com les 3 cracks que le Portugais a raté sur le mercato, mais ces derniers mois ont également montré quelques lacunes dans le recrutement du PSG. Cela est notamment le cas en défense ainsi qu’au milieu...

Beraldo et Moscardo, deux coups en un ?

Avec les problèmes rencontrés par Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, le PSG est assez léger sur son côté gauche et plusieurs sources ont annoncé la volonté de vouloir recruter un profil capable de couvrir ce secteur, un peu comme Lucas Hernandez. Et l’heureux élu pourrait être Lucas Beraldo, qui selon ESPN Brésil serait tout proche de poser ses valises à Paris.

Le PSG va débourser 50M€

D’après les informations du média brésilien, Beraldo devrait débarquer en compagnie de son compatriote Gabriel Moscardo, qui réglerait de son côté les problèmes de profondeur de banc au milieu de terrain. Il resterait encore des détails à régler, mais le PSG devrait débourser au total 50M€ pour s’attacher les services des deux promesses du football auriverde.