Mercato - PSG : Le premier transfert de l’hiver est annoncé

Axel Cornic

A la recherche de renforts, le Paris Saint-Germain devrait se tourner vers le Brésil lors du mercato hivernal. Luis Campos serait en effet proche de boucler les arrivées de Lucas Beraldo ainsi que de Gabriel Moscardo, considéré comme des forts potentiels de l’autre côté de l’Atlantique. Et pour le second, les choses pourraient aller très vite.

Avec les départs de Marco Verratti, Georginio Wijnaldum, Renato Sanches ou encore de Leandro Paredes, le PSG a fortement réduit sa profondeur de banc au milieu. Cela s’est d’ailleurs ressenti récemment avec la blessure de Warren Zaïre-Emery, puis celle de Fabian Ruiz. Ainsi, Luis Campos a décidé de régler ce chantier...





Messi - PSG : Le jour où tout a basculé pour Mbappé ! https://t.co/MUQbRxHZ35 pic.twitter.com/eTqJLLXma2 — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Direction le PSG pour Moscardo ?

Avec l’approche du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, le boss du recrutement parisien aurait décidé de miser sur un jeune talent brésilien pour renforcer le milieu de terrain. Il s’agirait de Gabriel Moscardo, âgé de 18 ans et actuellement sous contrat avec les Corinthians qui pourrait bientôt débarquer au PSG.

« Malheureusement c’est la fin d’un cycle, sa tête est déjà ailleurs »