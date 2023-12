Mercato - OM : Un attaquant en approche, Longoria s'active

Thibault Morlain

Recruté par l'OM il y a maintenant un an, Vitinha pourrait finalement ne pas s'éterniser sur la Canebière. Loin d'être convaincant, le Portugais ne serait pas retenu cet été, Pablo Longoria et Mehdi Benatia souhaitant se séparer de lui en janvier. Du côté de l'OM, on travaillerait d'ailleurs déjà sur la succession de Vitinha.

Lors du mercato hivernal, l'OM aurait l'intention de se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Et cela pourrait également dépendre des possibles départs. Ainsi, comme cela a pu être révélé, Vitinha pourrait ne pas rester à l'OM cet hiver. La porte serait ouverte pour un départ du Portugais que Pablo Longoria et Mehdi Benatia chercheront à remplacer en cas de départ...

Gattuso de plus en plus nerveux : La tension monte à l’OM ! https://t.co/LIBQUHb9n0 pic.twitter.com/X8YNQFs0OV — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Un transfert venu de Russie ?

Pour l'OM, le successeur de Vitinha pourrait venir de Russie. En effet, selon les informations de La Tribune OM , le club phocéen penserait notamment à Fedor Chalov, aujourd'hui au CSKA Moscou. A 25 ans, le Russe intéresserait l'OM, qui pourrait penser à lui dans le cadre d'un transfert en janvier.

Un prêt au Portugal ?

Une autre piste de l'OM mènerait au Portugal, à Lisbonne. En effet, alors qu'Arthur Cabral galère un peu avec Benfica, il pourrait se relancer du côté de l'OM pour la seconde partie de saison. Les Phocéens auraient coché son nom, envisageant un possible prêt du Brésilien.