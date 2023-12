Mercato - Real Madrid : Une annonce décisive est lâchée

Benjamin Labrousse

Le Real Madrid fait face à une avalanche de blessures. Après Thibaut Courtois, Eder Militao, ou encore Eduardo Camavinga, le club madrilène vient de perdre David Alaba, victime d’une rupture des ligaments croisés. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur les plans du Real concernant le mercato hivernal.

Les coups durs s’enchaînent au Real Madrid. Ce dimanche, les hommes de Carlo Ancelotti se sont régalés à domicile face à Villarreal avec un beau succès 4-1. Toutefois, la soirée a été gâchée par la grosse blessure de David Alaba. Auteur jusque-là d’un très bon début de saison, l’international Autrichien a laissé sa place à Nacho en fin de première période. Le verdict est rapidement tombé pour Alaba, victime d’une rupture des ligaments croisés du genou.

Mercato - Real Madrid : Une star fait une annonce sur son avenir https://t.co/CkWwTK4Ao0 pic.twitter.com/QheiorydVW — le10sport (@le10sport) December 18, 2023

Avalanche de blessés au Real Madrid

La blessure de David Alaba n’arrange en rien les plans du Real Madrid pour la suite de la saison. Déjà orphelins de Thibaut Courtois, d’Eder Militao, d’Eduardo Camavinga, de Vinicius Jr, ou encore d’Arda Güler, les Merengues enchaînent les coups durs. Surtout, cette nouvelle blessure en défense centrale bouleverse les plans de Carlo Ancelotti, qui a d’ailleurs récemment affirmé qu’avec ce contexte si particulier, c’est Aurélien Tchouaméni qui pourrait démarrer titulaire en défense centrale face à Alaves ce jeudi soir (21h30).

« Nous chercherons la meilleure solution possible »