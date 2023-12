Mercato - PSG : Un transfert «exceptionnel» est promis

Benjamin Labrousse

Ces derniers jours, le PSG semble s’être rapproché de la signature de Lucas Beraldo. Le défenseur de 20 ans évolue à São Paulo au Brésil, et est perçu comme l’un des plus grands talents à son poste au sein du championnat local. Pour un ancien membre du staff du club brésilien, Beraldo est un talent exceptionnel.

Le PSG déjà à l’attaque concernant le prochain mercato hivernal. Et à ce sujet, il se pourrait que le club de la capitale poursuive sur la lignée de son précédent mercato, en recrutant des jeunes talents promis à un bel avenir. Ces dernières semaines, le PSG semble d’ailleurs avoir trouvé son bonheur au Brésil, pays historiquement réputé pour la production de cracks mondiaux.

Le PSG se rapproche de deux grands talents brésiliens

Ainsi, le PSG s’était positionné sur la pépite de Corinthians Gabriel Moscardo. Le milieu défensif de 18 ans est annoncé tout proche d’une signature à Paris, et ce depuis plusieurs semaines. Mais voilà que ces derniers jours, la presse brésilienne avançait que le PSG lorgnait un autre crack du championnat brésilien en la personne de Lucas Beraldo. Défenseur gaucher de 20 ans, Beraldo évolue à São Paulo et possède d’ores et déjà une belle côte sur le marché des transferts. Une opération qui selon l’Équipe , pourrait dépasser les 20M€ pour le PSG, qui n’a d’ailleurs pas encore tranché concernant une arrivée cet hiver ou bien l’été prochain pour le défenseur brésilien.

« Techniquement, il est vraiment exceptionnel »