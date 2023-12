Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour ce crack à 20M€ ?

Benjamin Labrousse

Ces dernières semaines, le PSG a lancé les premières hostilités concernant le prochain mercato hivernal. Et pour Paris, direction le Brésil où le club de la capitale s’apprête à boucler les recrutements de Gabriel Moscardo et de Lucas Beraldo. Défenseur de 20 ans, Beraldo est annoncé tout proche du PSG, même si en réalité, le dossier pourrait s’avérer plus complexe. Explication.

Le 1er novembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG allait boucler au moins une arrivée lors du prochain mercato hivernal. Si Paris avait décidé de recruter ailleurs que sur le côté gauche de la défense, les dirigeants parisiens pourraient accueillir un nouveau talent en défense centrale.

Mercato - PSG : En plein calvaire, un transfert inattendu se prépare ? https://t.co/XTd4To5UAV pic.twitter.com/ABYNDsBHJw — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Le PSG prêt à lâcher plus de 20M€ pour un crack brésilien

Ces derniers jours, la presse brésilienne et notamment la Gazeta Esportiva a annoncé que le jeune talent Lucas Beraldo était extrêmement proche de s’engager en faveur du PSG dès cet hiver. Des informations depuis confirmées en France, alors que selon l’Équipe , le coût du transfert pourrait dépasser les 20M€.

Rien n’est décidé pour Lucas Beraldo

Toutefois, le quotidien sportif précise dans son édition du jour que rien n’est encore acté pour une arrivée de Lucas Beraldo au PSG. Le club parisien possède également d’autres pistes pour son mercato, tandis qu’une acquisition du défenseur de São Paulo cet hiver pour une arrivée l’été prochain est envisagée en interne. À suivre...