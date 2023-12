Mercato - PSG : Transfert surprise à Paris, une offre de 25M€ est dégainée

Amadou Diawara

Désireux de renforcer sa défense centrale, le PSG aurait identifié un tout nouveau profil. En effet, Luis Campos aimerait offrir Lucas Beraldo (20 ans) à Luis Enrique en 2024. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait déjà formulé une offre d'environ 20M€, plus 5M€ de bonus, à São Paulo.

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, le PSG serait en quête d'un nouveau défenseur central. Pour remplir sa mission de renforcer sa défense, le club de la capitale aurait coché un tout nouveau nom. En effet, Luis Campos s'intéresserait de près à Lucas Beraldo.

Le PSG s'intéresse à Lucas Beraldo

D'après les informations de la Gazeta Esportiva , divulguées par Marcelo Baseggio sur son compte X ce lundi soir, le PSG aurait inscrit le nom de Lucas Beraldo sur ses tablettes. D'ailleurs, Luis Campos aurait déjà dégainé pour boucler la signature du crack de 20 ans, dont le transfert devrait avoisiner les 20M€. São Paulo détenant 60% des droits du joueur.

Le PSG a lancé une offensive à 25M€